Maksym Vishchyk (@Maks_Vishchyk) works as a Legal Advisor with Global Rights Compliance Foundation and specializes in public international law, with a focus on international humanitarian, criminal, and human rights law.

Максим Віщик – правовий радник у Global Rights Compliance Foundation, що спеціалізується на міжнародному публічному праві із фокусом на міжнародному гуманітарному й кримінальному праві, а також праві прав людини.