« Все, що пов’язане із загальною історією, культурою, духовністю російського та українського народів, діє на біснуватих бандерівців як ладан на чортів. Наша армія визволяє українську землю від нечисті. Ідол бандерівщини буде знищений, а світ стане чистішим і вільнішим .». (29 березня)

«У когось залишилися сумніви, що Росія звільняє український народ від абсолютного зла ? Воно вирощене в ідеологічних лабораторіях західних спецслужб, накачане ненавистю та озброєне до зубів, його мета – знищення наших спільних цінностей, всього, що століттями пов’язує наші народи, всього, що нам дорого. Тому – лише демілітаризація, денацифікація та суд над нацистськими злочинцями. Тому – лише перемога !» (30 березня)

« Треба знищити нацистську гадину у її київському гнізді. Треба йти до кінця. Як у сорок п’ятому .». (14 квітня)

«Ми розуміємо, що в особі цього режиму маємо справу не лише з антиросійською, а й з антихристиянською силою. Простіше кажучи, із сатаністами. Нацизм, язичництво, окультизм і сатанізм завжди йшли пліч-о-пліч – так було в Третьому рейху, так сьогодні відбувається в Україні . … Після визволення Україні знадобиться не лише денацифікація, а й серйозне духовне «лікування». Не лише новий Нюрнберг, а й, образно кажучи, хрещення у водах Дніпра .» (18 квітня)

«Військових злочинців, які вціліють у процесі демілітаризації та денацифікації, треба судити і стратити публічно. Як наші діди та прадіди стратили бандерівську наволоч ». (22 квітня)

«Українських нацистів» чекає два шляхи: « повзком на колінах у полон і потім під трибунал чи в пекло. Інших сценаріїв для них немає і не може бути .» (26 квітня)

« Українська влада впевнено веде країну шляхом нацистської Німеччини, до духовного, культурного та політичного самогубства . Російська класика, що становить значну частину світової культури, приноситься в жертву звірячій русофобії. Природа цієї ненависті зрозуміла: саме існування Російського світу і все, що з ним пов’язане, – це смерть для українського нацизму, вірус якого був вирощений у західних ідеологічних лабораторіях та штучно занесений на історичні землі Росії. … Упевнений, що після розгрому нацизму російські класики повернуться на українську землю. Це стане важливим інструментом для денацифікації країни. Російська культура та нацизм несумісні ». (27 квітня)

Тих полонених нацистів, які не будуть розстріляні за вироком трибуналу, треба направити на найчорніші та найважчі роботи з відновлення зруйнованих ними міст Донбасу . Знайдуться для них місця й у кримській колонії. Тут на них чекає «теплий» прийом, уроки російської мови та антифашизму , які вони запам’ятають на все життя. (20 травня)

Важко посперечатися з очевидним фактом, що Україна взяла на озброєння методи ІДІЛ (організація заборонена в Російській Федерації). … [Росія] дасть гідну та справедливу відповідь діям терористичної держави Україна , захистить своїх людей та братні народи. (29 червня)

« Україна вже скоїла стільки терактів, стільки злочинів проти людяності, що втратила будь-яке право на свою державність. Українська державність перетворилася на ідол, якому постійно приносяться криваві жертви. Цей ідол має бути зруйнований. Чим швидше Україна в її нинішньому вигляді зникне з політичної карти світу, тим краще буде і для народів цієї країни , які київський режим нещадно кидає у м’ясорубку війни, і для всієї світової спільноти, для якої українська держава стала джерелом нескінченних проблем та напруженості .» (12 липня)

Український режим «не просто нацистський та антиросійський, він – антилюдський . Українська державність – це Молох, якому приносять у жертву дітей. Цей поганий ідол має бути зруйнований, йому не місце в історії ». (27 липня)

«Сили, що захопили Мати міст Руських та інші землі історичної Русі, – антиросійські, антихристиянські, антилюдські ». (28 липня)

«Російський світ повертається до своїх природних кордонів. Впевнений, що цей процес триватиме. Наші славні предки століттями освоювали, розвивали та захищали ці землі не для того, щоб на них «панували» виродки, що не пам’ятають спорідненості, послідовники секти нацистів та зрадників». (8 серпня)

«Майбутнє України, точніше того, що від неї залишиться, можливе лише за повної ліквідації української державності . Треба працювати над тим, щоб у нас під боком не виріс новий ворог , у більш серйозній подобі.» (1 вересня 2022)

«На жаль, ідеологія державного тероризму поділяється принаймні частиною українського суспільства. Про це говорять і спалахи бісівської радості в Інтернеті щодо кожного теракту, влаштованого київським режимом. Це хвороба суспільної свідомості, яку теж доведеться лікувати під час демілітаризації та денацифікації України. Усі повинні знати, що кінець у терористів завжди один – собача смерть та вічне прокляття . Так було, є і буде.» (3 вересня 2022)

« Україна – терористична держава. Кінець у терористів може бути лише один. Перевірено історією. » (16 вересня 2022)

« Зникне не російська мова, а Україна. » (21 жовтня 2022)

«Тепер настала наша черга випалити розпеченим залізом нацистську чуму. І найкращою гарантією того, що вона більше ніколи не виповзе зі своїх гнилих схованок і не стане знову вражати уми та душі, є ліквідація української державності, яка породила нацизм. Це і буде новий день визволення для мільйонів людей, які сьогодні перебувають у заручниках у держави-терориста.» (28 жовтня 2022)

« Це ті, хто сьогодні окупує Одесу та інші російські міста, не мають історичної цінності. Імператриця обов’язково повернеться на своє законне місце, а бандерівське сміття буде викинуто на звалище історії. » (8 листопада 2022)

«Можливо, Захід вважає, що йому вдалося вивести особливу «породу» нацистів, призначену виключно для «полювання» на Росію та росіян – як виводять породи собак. Ніхто не згадує, що насправді однією з головних «родових ознак» української державності, що не відбулася, і в дев’ятнадцятому-двадцятому, і в сорокових роках минулого століття був антисемітизм… Лише ліквідація київської хунти та демонтаж української державності, просоченої нацизмом, є надійною гарантією миру та безпеки для всіх народів. » (8/9 листопада 2022)

«Ми ситі «незалежним» свинством по горло. І жодне озброєння не допоможе київському режиму знову влізти до Криму своїм п’ятачком і покласти на наш стіл свої свинячі копитці. Результатом таких спроб може бути лише одне: втрата колишньою Україною нових територій на додаток до вже втрачених та поява на українських кладовищах тисяч нових могил.» (19 січня 2023)

«По суті, в основі української державності, що не відбулася, закладено не тільки ідеологічний код русофобії, який сьогодні використовує Захід, а й код антисемітизму.» (26/27 січня 2023)