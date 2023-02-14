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Автор: Клара Епт. Переклад статті здійснила Катерина Бакай.
(Примітка редактора: ця стаття, спочатку опублікована 6 червня та доповнена раніше, тепер оновлена, щоб додати нові приклади елімінаційної риторики членів Держдуми Боріса Чернишова та В’ячеслава Молотова, заступника декана світової політики Московського державного університету, директора Інституту сучасних досліджень Дипломатичної академії МЗС Росії Олега Карповича, політолога Ростіслава Іщенка, військового кореспондента Дмітрія Стешина та інших. Новий матеріал позначається червоним кольором як «New» або «Updated».)
Задовго до повномасштабного нападу президента Росії Володимира Путіна на Україну в лютому і навіть до його вторгнення та захоплення Криму в 2014 році, аналітики з тривогою відзначали інакший вид ескалації – загрозливу риторику щодо України з боку Путіна та залежних від нього суб’єктів. Щонайменше у 2008 чи 2009 роках, дедалі більш ворожа мова заклала основу для заперечення існування України як держави, національної групи та культури.
Нижче наведено добірку загальнодоступних заяв (ми закликаємо читачів надіслати електронною поштою будь-яку інформацію, яку ми могли пропустити).
Такі експерти, як Франсін Хірш, професор історії Університету Вісконсін-Медісон і автор “Радянського суду в Нюрнберзі”, вказали на цю риторику як на доказ наміру вчинення геноциду щодо українського народу. Те, яким чином і чи взагалі поняття “геноциду” застосовується до російських діянь проти України, є предметом дискусії попри посилання в статті II Конвенції про запобігання злочину геноциду на “намір повністю або частково знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.” Дотичне питання, яке знаходиться під дискусією – це поняття, яке часто називають “культурним геноцидом”, і яке загалом означає умисне знищення ідентичності групи навіть за відсутності масових вбивств. “Ці заклики до “деукраїнізації” є спонуканням до геноциду: “знищити, повністю чи частково” українську націю”, – написав Гірш у квітні. А професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, посилаючись на ту саму статтю в російському виданні РИА Новости, яка спонукала Гірша до висновку, написав: “Росія щойно випустила посібник з геноциду для своєї війни з Україною.”
Бет Ван Шаак, пані посол США з особливих доручень з глобального кримінального правосуддя, на травневих слуханнях Комітету із закордонних справ Сенату у відповідь на питання про звірства Росії, які з’являються в Україні, сказала, що “дещо з риторики геноциду, яку ми чуємо зі сторони Росії, є вкрай тривожним.”
У доповіді Інституту “New Lines” та Центру з прав людини Рауля Валленберга зроблено висновок, що “Росія несе відповідальність за порушення статті II і статті III (c) Конвенції про запобігання злочину геноциду”, і “що існує, безсумнівно, дуже серйозний ризик геноциду, що спричиняє обов’язок держав щодо запобігання відповідно до статті I Конвенції про геноцид.” Серед доказів, на які здійснено посилання у доповіді, є низка заяв, які, за його словами, становлять “пряме та публічне підбурювання до вчинення геноциду”, зокрема заперечення існування української ідентичності; звинувачення України, всупереч доказам, у вчиненні саме тих звірств, які Росія вчиняє або планує вчинити; і дегуманізуюча риторика.
Хоча був проведений доволі широкий аналіз путінської та російської риторики, він може створити фрагментарну картину тенденції з добірками відповідних уривків, розкиданих по статтях, соціальних мережах, книгах, аудіо та відео. Опублікована підбірка прагне зібрати приклади таких тверджень в одному місці. Вони організовані в хронологічній послідовності і однозначно не є вичерпними, оскільки, як виявили експерти з моніторингу російських медіа, Джулія Девіс та Френсіс Скарр, такі заяви зараз все частіше зустрічаються в різних медіа, підконтрольних уряду Росії.
Заяви варіюються від офіційних президентських звернень і статей Путіна та інших офіційних осіб до коментарів на російському державному телебаченні та в соціальних мережах. Джерела включають (але не обмежуються) новинними статтями, книгами, кремлівським онлайн-архівом промов і звернень, російськими державними інформаційними агентствами, зокрема РИА Новости та Коммерсант, і публікаціями в Twitter і Telegram.
Ця збірка, викладена у хронологічному порядку, зосереджена на ключових словах, фразах та/або темах, які виражають намір російського уряду ліквідувати Україну чи українців як національну державу, народ чи культуру. Повторювані концепції включають поняття історичної єдності Росії та України, заперечення української нації та концептуалізацію “українізму” як фашистської загрози російському суверенітету. У ході розвитку війни дуже важливо відстежувати ці заяви про наміри для їх подальшого використання аналітиками, дипломатами, політиками, прокурорами тощо.
Ми дякуємо Максиму Віщику за внесення оновлень до цього списку.
|Президент Росії Владімір Путін у своїй заяві прокоментував дії Президента США Джорджа Буша – Блок НАТО розпався на блокпакети – Коммерсант (7 квітня, 2008)
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- “Ти ж розумієш, Джордже, що Україна – це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!” (Заява базувалась на основі анонімного джерела як коментар Путіна Бушу під час саміту НАТО в Бухаресті, Румунія; опублікована англійською мовою 25 травня 2009 року в журналі Time. Ні це, ні наступні посилання, виявлені на сьогодні, не вказували на будь-які спроби підтвердження цих слів, і деякі аналітики ставлять під сумнів, чи зробив Путін цей коментар. Деякі посилання перекладали термін “держава” як “країна”, що було б більш відповідним значенням, як суверенна держава.)
|Путін – “Росія: Етнічне Питання” – Незалежна Газета (23 січня, 2012), (альтернативний переклад російського сайту Top War)
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- Росія з її різноманітним набором мов, традицій і культур має “етнічну проблему”, яка “без сумніву є фундаментальною.”
- Мультикультуралізм “заперечує інтеграцію через асиміляцію”, водночас роблячи “право меншин бути відмінними” абсолютним.” Однак це “мало чим сприяє збалансованості з суспільними, поведінковими або культурними зобов’язаннями перед населенням і суспільством в цілому.”
- Росія — це “тип державної цивілізації, де немає етносів, але де “приналежність” визначається спільною культурою та спільними цінностями.” Ця спільна культура спирається на “збереження панування російської культури”, яке “ворожі сили” намагалися зламати.
- Аналіз: Єдність Росії залежить від “поглинання лідером усіх цих інших груп – спочатку його ідей, а потім, імовірно, його дій. Я хотів сказати “національні меншини”, але це було б неправильно, тому що, на думку Путіна, та й на думку [Івана] Ілліна, національних меншин немає. Ілін [російський фашистський філософ і джерело ідеологічного натхнення для Путіна] був дуже чітким у своїх твердженнях, що кожен, хто використовує фразу “національна меншина”, нападає на Росію.” – Снайдер
- “Витончена культурна терапія” рекомендована для Росії, “країни, де для багатьох громадянська війна насправді ніколи не закінчувалася і де минуле занадто політизоване.”
- Організація регіональних партій – це “прямий шлях до сепаратизму.” Ті, хто “намагається схилятися до націоналістичних, сепаратистських чи інших подібних сил чи впливу, повинні бути обмежені у доступі до виборчого процесу через демократичні або судові процедури.”
- Росія та Україна “жили разом багато століть. Разом [вони] перемогли в найстрашнішій війні. І [вони] продовжуватимуть існувати пліч-о-пліч. Тим, хто хоче і намагається розділити [Росію та Україну], я скажу – лише у ваших снах.”
- Аналіз: Коли Путін обговорює українців у цьому баченні, “він не згадує про існування української держави; це не має значення. Він згадує лише те, що українці – це свого роду уламки, розкидані на цьому великому просторі… Ці уламки будуть зібрані разом лише настільки, наскільки вони будуть поглинуті більшою російською цивілізацією.” Путін також фашистським чином розробляє це уявлення про Росію як цілісну цивілізацію. “Контури, межі цієї цивілізації визначає сам лідер.” І якщо Росія розділена, “це провина інших, яким треба погрожувати і стримувати.” – Снайдер
|Путін – “Звернення Президента Російської Федерації Владіміра Путіна” – Кремлівський веб-сайт (18 березня, 2014)
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- Крим є “невід’ємною частиною Росії”, що відтворює російську та регіональну “спільну історію та гордість.”
- “Коли Крим став частиною іншої країни,” Росія зрозуміла, що “її не просто обікрали, а пограбували.”
- Росіяни були позбавлені своєї “історичної пам’яті, навіть своєї мови, і були примусово асимільовані.”
- В Україні “зараз немає законної виконавчої влади, немає з ким розмовляти. Багато державних установ захопили самозванці, але вони не мають жодного контролю над країною”, а самі вони “часто контролюються радикалами.”
|Російський економіст і експерт Михайло Хазін зауважує – “Їх потрібно частково ліквідувати” – YouTube відео (27 грудня, 2016)
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- В Україні є “кілька мільйонів людей [не прихильних до Росії]”, яких “потрібно частково ліквідувати, а частково витіснити.”
- “Новоросію”, або території Харкова, Одеси, Запоріжжя та Дніпропетровська, “потрібно приєднати до російських областей з повною денацифікацією, деукраінізацією.”
- Росія має ввести “повну заборону на українські шрифти, українські тексти, програми українською мовою, викладання української мови – тобто повністю.”
- Ці впровадження призведуть до “надлишкового населення – нехай той надлишок населення поїде на [російський] Далекий Схід.”
|Колишній помічник Путіна Владислав Сурков у Q&A – Сурков: “Мені цікаво діяти проти реальності” – Актуальні коментарі (26 лютого, 2020)
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- “Марнославство [Суркова] назавжди задовольнялося тим, що [він] вклав [свою] руку і голову в будівництво нової російської держави.”
- “Немає України”, хоча є “українізм” – “специфічний психічний розлад. Дивовижним чином доведено до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Мішанина замість держави. Є борщ, бандера, бандура. Але нації немає.”
- Донбас “не заслуговує такого приниження” повернення до України. Україна “не заслуговує такої честі.”
|Путін – “Про історичну єдність росіян та українців” – Кремль (12 липня, 2021)
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- Включення “західноруських земель до єдиної держави” було продуктом “спільної віри, спільних культурних традицій і — ще раз підкреслюю — мовної схожості.”
- Для “ідеї українського народу як окремої від росіян нації” “нема історичної основи.”
- Українізацію “часто нав’язували тим, хто не вважав себе українцями.”
- Сучасна Україна – це “повністю продукт радянської доби”, сформований на “землях історичної Росії.” Отже, Росію “пограбували.”
- Українські лідери “почали міфологізувати та переписувати історію, редагувати все, що об’єднувало [Росію та Україну], і називали період, коли Україна була частиною Російської імперії та Радянського Союзу, окупацією.”
- “Гасла, ідеологія та кричуща агресивна русофобія” “радикальних націоналістичних груп” стали “визначальними елементами державної політики в Україні.”
- Україна “торгує русофобією” і вважає за краще “експлуатувати образ ‘жертви зовнішньої агресії’.”
- Разом Росія та Україна “завжди були і будуть у багато разів сильнішими та успішнішими. Тому що [вони] є одним народом.”
|Колонка Медвєдєва – “Чому контактування з теперішнім українським керівництвом є безглуздим” – Коммерсант (11 жовтня, 2021)
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- Українські лідери – це “люди, які не мають жодної стійкої самоідентифікації. Хто вони, громадяни якої країни, яка їхня історична ідентичність, етнічна складова, яким богам вони моляться?”
- Немає “дурнів воювати за Україну. І безглуздо [Росії] мати справу з васалами. Справи треба вести з сюзереном.”
|UPDATED Чеченський лідер Рамзан Кадиров – Допис Кадирова у Telegram – Telegram (21 лютого 2022 – 26 листопада 2022)
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- «Вся сьогоднішня Україна свого часу навіть не мріяла про ті території, які їй одним розчерком пера віддали більшовики. Без тих широких безрозсудних жестів вона, як країна, нічого б не представляла з самого початку… Усе своє рано чи пізно повертається до рідної свободи. Так було і з Кримом. Не прижилися також Донецьк і Луганськ. Думаю, це не межа». (21 лютого)
- «Чеченські бійці беруть активну участь у спецоперації з очищення України від бандерівців, націоналістів і терористів». (8 березня)
- «Зовсім скоро ці відважні [російські] воїни зітруть зі сторінок української історії це мерзенне, підле явище під назвою «націоналізм». (19 березня)
- «Я не заздрю долі бандерівських собак, бо їх сумна доля вже вирішена нашими доблесними воїнами. Мої любі брати… мають намір вирізати цю ненависну нацистську пухлину. Зовсім скоро руками чеченських бійців настане остаточний мир і порядок на всій території України. Вони мають намір особисто обезголовити всіх шайтанів, які ховаються за товстими стінами, або, що ще мерзенніше за цивільними». (використовуючи ісламський термін «шайтани для дияволів, або сатани. 24 березня)
- «Київська влада обрала шлях, приречений на смерть. Обравши одного разу бік відвертих західних злочинців, весь укронацистський мотлох назавжди перекреслив можливість мирного співіснування в релігійному та цивілізованому суспільстві». (24 березня)
- «Нацисти знову демонструють свою справжню сутність, сутність гризунів-шкідників». (2 квітня)
- Російські війська «ведуть очисні операції від уцілілого бандерівського зброду, нацистів і шайтанів». (13 квітня)
- «З такою мотивацією та бойовим духом ми просто не маємо права залишити на українській землі жодного націоналіста та бандерівця». (26 квітня)
- Вісім років Донбас «пригноблювали нелюди з бандформувань України». (19 травня)
- «Я переконаний, що президент Росії Володимир Путін прийняв єдино правильне рішення, наказавши знищити американську химеру в самому її зародку в Україні». (26 червня)
- «Саме так пройшла чистка всієї ЛНР – грамотно, швидко і якісно». (10 липня)
- «Європейці, українці, прокиньтеся! Бережіть свій генофонд, а не статус Зеленського». (24 липня)
- «Великих зусиль коштувало нам вичавити з наших земель цю гидоту, яка розплодилася за поданням того ж Заходу». (3 серпня)
- «І тепер, навіть якщо одна куля полетить у бік Росії, потрібно не просто вдарити по центрах ухвалення рішень, а стерти їх з лиця землі, щоб мокрого місця не залишилося від цієї фашистсько-бандерівської хунти. Вважаю так – риба гниє з голови, тому і починати треба з верхівок.» (19 жовтня 2022)
- «Ми зробимо все можливе, щоб ці пси пекла отримали по заслугам, а ті, хто якимось чином зуміли уникнути покарання, приречені проживати залишки свого жалюгідного життя, тривожно обертаючись. Вони не заслуговують на дотримання будь-яких прав та загальноприйнятих норм.» (19 листопада 2022)
- «Результат спецоперації для нас – це повне знищення проявів сатанізму: шайтанів, бандерівців, нацистів. Є багато визначень для них, але суть завжди одна. Справжня їхня сутність – це відсутність людяності, принципів моралі, поширення нечисті. Тому для нас вони – сатаністи.» (26 листопада 2022)
|Заява Путіна про повномасштабний наступ Росії на Україну – “Путін наказав провести ‘Спеціальну військову операцію’ для України” – Bloomberg News (24 лютого, 2022)
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- Метою спецоперації є “захист людей, які протягом восьми років потерпають від знущань та геноциду з боку київського режиму.”
- Той, хто намагається зупинити Росію і “створює подальші загрози [Російській] державі, [російському] народу, повинен знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе до таких наслідків, яких [вони] ніколи не зазнавали в [своїй] історії.”
|UPDATED Голова комітету Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький – Допис Слуцького у Telegram – Telegram (24 лютого – 23 січня 2023)
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- «Враховуючи те, що Вашингтон і Брюссель відхилили російські пропозиції з питань глобальної безпеки, а Київ 8 років відмовлявся виконувати Мінські домовленості, демілітаризація України – єдиний шлях, який залишився… [Росія та Україна] – це один народ. Подумайте про [їхню] спільну історію. У них спільні перемоги. Одна культура, одна віра». (24 лютого)
- «Сьогодні в Україні відбувається не тільки спецоперація ЗС РФ зі звільнення від неонацизму. Фактично, це кульмінація запеклої цивілізаційної битви, розв’язаної не нами. Але ціна перемоги в ній тепер – порятунок від загибелі всього російського світу» (7 травня).
- «Все це ще раз свідчить про те, що спецоперація Росії в Україні має бути доведена до кінця. Це питання виживання російського світу і російської цивілізації». (17 липня)
- «Рішення про проведення СВО було єдино правильним. Росія рятує Донбас від геноциду і терору нацистського режиму, який далеко не контролюється в Києві… Проведення референдумів про приєднання до Росії в ЛНР і ДНР, а також на звільнених територіях Херсонської та Запорізької областей, усі наступні кроки (не сумніваємося, якими вони будуть), указ про часткову мобілізацію – це шлях до збереження нашої спільної Батьківщини». (21 вересня)
- «Це жорстока правда. До останнього українця, так до останнього українця». (30 вересня)
- «Ось таких нелюдів розплодив Український Майдан. Релігія в Україні ними замінюється лжевірою та сектантством, а сама хунта спочатку імені Порошенка, а потім і Зеленського стала розсадником сатанізму.» (12 грудня 2022)
- «Доля ж хунти Зеленського, як би не роздавали йому західні журнали звання людини року, не завидніша за долю звичайних зрадників. Продаж національних інтересів та винищення свого народу у війні Заходу проти Росії до «останнього українця» цілком може закінчитися відповіддю «Not Found» на пошуковий запит про Україну в майбутньому.» (26 грудня 2022)
- «Київський режим остаточно, схоже, втратив останні залишки здорового глузду. Але що не так із європейськими столицями? Також готові бути стертими?» (23 січня 2023)
|Випадково опублікована заява Росії про перемогу – “Наступ Росії та Нового Світу” – РИА Новости (26 лютого, 2022)
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- “України, як анти-Росії, більше не буде.”
- Владімір Путін взяв на себе “історичну відповідальність, вирішивши не залишати вирішення українського питання майбутнім поколінням.”
- Повернення України до Росії не означатиме “ліквідації” її державності; натомість Україна буде “реорганізована, відновлена і повернута до свого природного стану частини російського світу.”
- Аналіз: Ця декларація про перемогу “дала зрозуміти, що метою Росії у цій війні було знищити українську державу, знищити українську націю, а потім залишити населення, що залишилося, як свого роду несформовану масу, яку можна колонізувати будь-яким способом, яким забажає російське керівництво.” – Снайдер
- Ця війна є “відповіддю на геополітичну експансію атлантистів, це повернення Росії свого історичного простору та свого місця у світі.”
|Голова Держдуми В’ячеслав Володін – Допис Володіна у Telegram – Telegram (15 березня – 13 жовтня, 2022)
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- «Зрештою, кожен повинен усвідомити, що у нас одна країна, і ми зобов’язані її захищати. І іншого бути не повинно!» (15 березня)
- «Україна втратила суверенітет і перебуває на межі саморозпаду». (21 липня)
- «Якщо атаки київського режиму продовжаться, відповідь буде ще жорсткішою. Усі організатори та виконавці терактів мають бути знайдені. Ті, хто чинять опір, будуть знищені». (13 жовтня)
| UPDATED Медведєв – Допис Медведєва у Telegram – Telegram (17 березня – 3 лютого 2023)
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- Росія бореться за «світовий порядок», у якому «немає місця відмороженим нацистам, історичній брехні та геноциду [проти російського народу]». (17 березня)
- Переговори з Україною спрямовані на «закріплення нейтрального статусу України, її демілітаризацію, відмову від використання нацистських ідеологічних законів, які були прийняті в цій країні. Ну, і низка позицій, які РФ вважає найважливішими». (26 березня)
- «Глибинне українство» — це вигадане поняття, «підживлене антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею про свою ідентичність, є одним великим фейком. Такого явища в історії ще не було. І зараз його не існує». (5 квітня)
- Україна «зазнає своєї долі» після того, як «ментально перетвориться на Третій Рейх, записавши імена євреїв і нацистських поплічників до підручників історії. Туди їй і дорога, такій Україні». (5 квітня)
- «Найголовніша мета» Росії — «змінити закривавлену та сповнену брехливих міфів свідомість частини сучасних українців». (5 квітня)
- «Історія все розставить на свої місця і покаже, на чиєму боці правда. Хто став хранителем істинних християнських цінностей, захищаючи їх від атеїстів, бандитів, націоналістів». (27 квітня)
- «У Зеленського немає іншого способу залишатися на посаді. Якщо, звичайно, сама посада залишиться». (3 травня)
- «Мене часто запитують, чому мої дописи в Telegram такі жорсткі. Відповідь: я їх ненавиджу. Вони ублюдки і виродки. Вони хочуть смерті для нас, Росії. І поки я живий, я буду робити все, щоб вони зникли». (7 червня)
- «Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів СПГ із оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими вона просто замерзне. Лише питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?» (15 червня)
- Військова спецоперація Путіна спрямована на «захист громадян Донбасу та денацифікацію та демілітаризацію України. Тут все зрозуміло, і [цілі] будуть досягнуті». (9 липня)
- «Внаслідок втручання Заходу «Україна може втратити залишки державного суверенітету та зникнути з карти світу» та «українських злочинців обов’язково судитимуть за злочини, скоєні проти народу України та Росії» (21 липня)
- «Українська держава у нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу Росії. Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України». (10 жовтня)
- «Тут різні таргани, які розплодилися в київському інсектарії, постійно загрожують повернути Крим. Ну цілі зрозумілі: підбадьорити ручних комах навколо і показати господареві інсектарію, що вони ще дуже здатні на тарганячі біги за шматком їжі. Майже як тарган-фаворит Яничар у п’єсі знаменитого киянина Михайла Булгакова «Біг».
- Тому хочу їм нагадати незаперечні факти:
- Київ – столиця Стародавньої Русі.
- Київ – велике малоросійське місто у складі Російської імперії.
- Київ – республіканська столиця у складі СРСР.
- І нарешті, Київ – просто російське місто, в якому завжди думали та говорили російською.
- Щоб було все ясно, що і як треба повертати … » (20 листопада 2022)
- «Псевдоукраїнські шалені шавки з російськими прізвищами, захлинаючись своєю токсичною слиною, заявляють, що їхній ворог розташований у межах Росії, із Заходу до Владивостока. Сказ не лікується.» (11 грудня 2022)
- «Припинення життєдіяльності, або смерть, колишньої держави супроводжуватиметься шаленим сміхом, непотрібним кривлянням і мерзотними клоунськими кривляннями нацистської банди, що остаточно збожеволіла від великої кількості крові та наркотиків. І гробовим мовчанням західних лікарів, які з холодною зневагою дивляться на агонію ними ж закатованого пацієнта…» (3 лютого 2023)
|UPDATED Російський керівник окупаційної влади в Криму Сєргєй Аксьонов – Допис Аксьонова у Telegram – Telegram (29 березня – 26 січня 2023)
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- «Все, що пов’язане із загальною історією, культурою, духовністю російського та українського народів, діє на біснуватих бандерівців як ладан на чортів. Наша армія визволяє українську землю від нечисті. Ідол бандерівщини буде знищений, а світ стане чистішим і вільнішим.». (29 березня)
- «У когось залишилися сумніви, що Росія звільняє український народ від абсолютного зла? Воно вирощене в ідеологічних лабораторіях західних спецслужб, накачане ненавистю та озброєне до зубів, його мета – знищення наших спільних цінностей, всього, що століттями пов’язує наші народи, всього, що нам дорого. Тому – лише демілітаризація, денацифікація та суд над нацистськими злочинцями. Тому – лише перемога!» (30 березня)
- «Треба знищити нацистську гадину у її київському гнізді. Треба йти до кінця. Як у сорок п’ятому.». (14 квітня)
- «Ми розуміємо, що в особі цього режиму маємо справу не лише з антиросійською, а й з антихристиянською силою. Простіше кажучи, із сатаністами. Нацизм, язичництво, окультизм і сатанізм завжди йшли пліч-о-пліч – так було в Третьому рейху, так сьогодні відбувається в Україні. … Після визволення Україні знадобиться не лише денацифікація, а й серйозне духовне «лікування». Не лише новий Нюрнберг, а й, образно кажучи, хрещення у водах Дніпра.» (18 квітня)
- «Військових злочинців, які вціліють у процесі демілітаризації та денацифікації, треба судити і стратити публічно. Як наші діди та прадіди стратили бандерівську наволоч». (22 квітня)
- «Українських нацистів» чекає два шляхи: «повзком на колінах у полон і потім під трибунал чи в пекло. Інших сценаріїв для них немає і не може бути.» (26 квітня)
- «Українська влада впевнено веде країну шляхом нацистської Німеччини, до духовного, культурного та політичного самогубства. Російська класика, що становить значну частину світової культури, приноситься в жертву звірячій русофобії. Природа цієї ненависті зрозуміла: саме існування Російського світу і все, що з ним пов’язане, – це смерть для українського нацизму, вірус якого був вирощений у західних ідеологічних лабораторіях та штучно занесений на історичні землі Росії. … Упевнений, що після розгрому нацизму російські класики повернуться на українську землю. Це стане важливим інструментом для денацифікації країни. Російська культура та нацизм несумісні». (27 квітня)
- Тих полонених нацистів, які не будуть розстріляні за вироком трибуналу, треба направити на найчорніші та найважчі роботи з відновлення зруйнованих ними міст Донбасу. Знайдуться для них місця й у кримській колонії. Тут на них чекає «теплий» прийом, уроки російської мови та антифашизму, які вони запам’ятають на все життя. (20 травня)
- Важко посперечатися з очевидним фактом, що Україна взяла на озброєння методи ІДІЛ (організація заборонена в Російській Федерації). … [Росія] дасть гідну та справедливу відповідь діям терористичної держави Україна, захистить своїх людей та братні народи. (29 червня)
- «Україна вже скоїла стільки терактів, стільки злочинів проти людяності, що втратила будь-яке право на свою державність. Українська державність перетворилася на ідол, якому постійно приносяться криваві жертви. Цей ідол має бути зруйнований. Чим швидше Україна в її нинішньому вигляді зникне з політичної карти світу, тим краще буде і для народів цієї країни, які київський режим нещадно кидає у м’ясорубку війни, і для всієї світової спільноти, для якої українська держава стала джерелом нескінченних проблем та напруженості.» (12 липня)
- Український режим «не просто нацистський та антиросійський, він – антилюдський. Українська державність – це Молох, якому приносять у жертву дітей. Цей поганий ідол має бути зруйнований, йому не місце в історії». (27 липня)
- «Сили, що захопили Мати міст Руських та інші землі історичної Русі, – антиросійські, антихристиянські, антилюдські». (28 липня)
- «Російський світ повертається до своїх природних кордонів. Впевнений, що цей процес триватиме. Наші славні предки століттями освоювали, розвивали та захищали ці землі не для того, щоб на них «панували» виродки, що не пам’ятають спорідненості, послідовники секти нацистів та зрадників». (8 серпня)
- «Майбутнє України, точніше того, що від неї залишиться, можливе лише за повної ліквідації української державності. Треба працювати над тим, щоб у нас під боком не виріс новий ворог, у більш серйозній подобі.» (1 вересня 2022)
- «На жаль, ідеологія державного тероризму поділяється принаймні частиною українського суспільства. Про це говорять і спалахи бісівської радості в Інтернеті щодо кожного теракту, влаштованого київським режимом. Це хвороба суспільної свідомості, яку теж доведеться лікувати під час демілітаризації та денацифікації України. Усі повинні знати, що кінець у терористів завжди один – собача смерть та вічне прокляття. Так було, є і буде.» (3 вересня 2022)
- «Україна – терористична держава. Кінець у терористів може бути лише один. Перевірено історією.» (16 вересня 2022)
- «Зникне не російська мова, а Україна.» (21 жовтня 2022)
- «Тепер настала наша черга випалити розпеченим залізом нацистську чуму. І найкращою гарантією того, що вона більше ніколи не виповзе зі своїх гнилих схованок і не стане знову вражати уми та душі, є ліквідація української державності, яка породила нацизм. Це і буде новий день визволення для мільйонів людей, які сьогодні перебувають у заручниках у держави-терориста.» (28 жовтня 2022)
- «Це ті, хто сьогодні окупує Одесу та інші російські міста, не мають історичної цінності. Імператриця обов’язково повернеться на своє законне місце, а бандерівське сміття буде викинуто на звалище історії.» (8 листопада 2022)
- «Можливо, Захід вважає, що йому вдалося вивести особливу «породу» нацистів, призначену виключно для «полювання» на Росію та росіян – як виводять породи собак. Ніхто не згадує, що насправді однією з головних «родових ознак» української державності, що не відбулася, і в дев’ятнадцятому-двадцятому, і в сорокових роках минулого століття був антисемітизм… Лише ліквідація київської хунти та демонтаж української державності, просоченої нацизмом, є надійною гарантією миру та безпеки для всіх народів.» (8/9 листопада 2022)
- «Ми ситі «незалежним» свинством по горло. І жодне озброєння не допоможе київському режиму знову влізти до Криму своїм п’ятачком і покласти на наш стіл свої свинячі копитці. Результатом таких спроб може бути лише одне: втрата колишньою Україною нових територій на додаток до вже втрачених та поява на українських кладовищах тисяч нових могил.» (19 січня 2023)
- «По суті, в основі української державності, що не відбулася, закладено не тільки ідеологічний код русофобії, який сьогодні використовує Захід, а й код антисемітизму.» (26/27 січня 2023)
|Колонка пропутінського експерта Тімофєя Сергєйцева – “Що Росія повинна зробити з Україною?” – РИА Новости (5 квітня, 2022) (альтернативний переклад Марії Кравченко на Medium)
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- “Нацистська, бандерівська Україна, ворог Росії та інструмент Заходу зі знищення Росії нам не потрібна.”
- “Денацифікація” України передбачає “комплекс заходів щодо нацифікованої маси населення, яка технічно не може бути піддана прямому покаранню в ролі воєнних злочинців.”
- Аналіз: Денацифікація в “офіційному російському вживанні насправді означає знищення української держави та нації. “Нацист”, як пояснює [стаття Сергєйцева], — це просто людина, яка самоідентифікується як українець. За його словами, створення Української держави тридцять років тому було “нацифікацією України.” І звісно ж, “будь-яка спроба побудувати таку державу” має бути “нацистським” актом.” – Снайдер
- Немає ніяких “істотних відмінностей між ЗСУ [Збройними Силами України] та, так званими, національними батальйонами, а також територіальною обороною, що приєдналася до цих двох видів військових формувань. Всі вони однаково причетні до надмірної жорстокості щодо мирного населення, так само винні в геноциді російського народу, не дотримуються законів і звичаїв війни. Військові злочинці та активні нацисти повинні бути належно та показово покарані.”
- Крім українських оборонних сил, “винна і значна частина народної маси, яка є пасивними нацистами, пособниками нацизму. Вони підтримували нацистську владу та потурали їй.”
- Ця маса може бути денацифікована через “перевиховання, яке досягається ідеологічними репресіями (придушенням) нацистських установок та жорсткою цензурою: не лише у політичній сфері, але обов’язково також у сфері культури та освіти.”
- “Терміни денацифікації ніяк не можуть бути меншими за одне покоління, яке має народитися, вирости і досягти зрілості в умовах денацифікації.”
- Денацифікація буде також і “деукраїнізацією – відмовою від розпочатого ще радянською владою масштабного штучного роздування етнічного компонента самоідентифікації населення територій історичних Малоросії та Новоросії, розпочатої ще за радянської влади.”
- Аналіз: “Як історику масових вбивств, мені важко пригадати багато прикладів того, як держави явно рекламували геноцидний характер власних дій саме в той момент, коли ці дії ставали загальновідомими. З юридичної точки зору, наявність такого тексту (у ширшому контексті подібних заяв і неодноразового заперечення існування України Владіміром Путіним) значно полегшує оголошення звинувачення в геноциді. Юридично геноцид означає дії, які знищують групу повністю або частково, у поєднанні з певним наміром зробити це. Росія вчинила це діяння і зізналася у своєму намірі.” – Снайдер
- Аналіз: Історія показує, що ми “маємо вірити диктаторам на слово. Ті, хто підбурює до геноциду, зазвичай намагаються його виконати. Для них не є незвичним розголошувати свої кампанії через пропагандистів і медіа. Цією роботою Адольфа Гітлера займалися Йозеф Геббельс, Альфред Розенберг та інші. У Путіна є Медведєв і експерти російських державних ЗМІ. Врешті-решт, чим краще російські солдати сприйматимуть кампанію “деукраїнізації”, тим жорстокішою ставатиме війна – і тим важче буде Росії знайти вихід без повної перемоги чи поразки. Самовдоволення російського суспільства стає співучастю у вбивстві.” – Хірш
- Україна історично “неможлива як національна держава, а спроби “побудувати” її як таку закономірно призводять до нацизму.Українізм — штучна антиросійська конструкція, яка не має власного цивілізаційного змісту, підпорядкований елемент чужої та сторонньої цивілізації.”
- Аналіз: Ця стаття відрізняється від інших російських новинних джерел з “двох важливих причин. Вона була опублікована на тлі грабіжницької загарбницької війни Росії – під час звірства в Бучі, Маріуполі та інших містах, а також під час викрадань, депортації та відправлення до фільтраційних таборів мирного населення України. Вона була опублікована під час суворої військової цензури в Росії, що свідчить про її схвалення російською владою.” – Хірш
- Політично, “бандерівська верхівка має бути винищена, [оскільки] її перевиховання неможливе.” Сама Україна вимагає “очищення від нацистських елементів… інтеграції цієї державності у тісну співпрацю з російським департаментом денацифікації України.” Тоді Росія створить “трибунал за злочини проти людяності на території колишньої України [і] у зв’язку з цим виступатиме в якості охоронця Нюрнберзького процесу.”
- Початкові кроки денацифікації, за словами Сергєйцева, можна визначити так:
- “Ліквідація озброєних нацистських формувань, а також військової, інформаційної, освітньої інфраструктури, що забезпечує їхню активність;
- Впровадження російського інформаційного простору;
- Вилучення навчальних матеріалів та заборона освітніх програм усіх рівнів, що містять нацистські ідеологічні установки; і
- Люстрація, оприлюднення імен пособників нацистського режиму, залучення їх до примусової праці щодо відновлення зруйнованої інфраструктури в порядку покарання за нацистську діяльність (з-поміж тих, до кого не буде застосовано страту або позбавлення волі).”
|UPDATED Владімір Соловйов, прокремлівський ведучий – Російські державні ТБ експерти (7 квітня – 17 грудня 2022)
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- “Владімір Вольфович [колишній депутат Держдуми] дав свій геніальний прогноз. Звучав він так: “Зеленський – останній президент України, тому що потім не буде ніякої України!” (7 квітня, переклад експерта з медіа-моніторингу Френцісом Скарром)
- “Війська ЛНР і ДНР воюють за свою землю, і тепер у мене питання: За що би воювала українська територіальна оборона? Там нема їх землі. … Ми кажемо людям: схаменіться! Пам’ятайте, хто ви є! Подивіться, що з вами роблять! Подивіться, хто вас захопив! Згадайте своє велике минуле! Прокиньтеся, перестаньте брехати собі! В цьому головна суть. Чому вам придумують мову? Ви русини [слов’янський народ] – вам потрібен той суржик, яким намагається говорити Зеленський? Подивіться яку вам вигадують історію, яку вам вигадують релігію. Ось чому народ за нас. Жителі Заходу кажуть: “Чому вони не вітають вас квітами”? Ще й як зустрічають, ще й як. Незважаючи на їхній страх, вони вітають нас, і вони будуть вітати нас ще більше, коли зрозуміють, що ми нікуди не підемо.” (24 травня, переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс)
- «Путін говорить про укріплення і розширення, бо що таке повернення? Це розширення. Ми ж до цього втратили, тому тепер потрібно повертати … Хто буде наступним? Наступною є Східна Європа, але їй не хочеться. Хто першим буде злитим? Польща найближче до України. Прибалтика найближче до кордонів колишнього СРСР. Тому вони і кричать найголосніше». (10 червня, переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс)
- Соловйов порівнює російсько-українську кризу з “дегельмінтизацією кота. Для лікаря це особлива операція. Для хробаків – це війна, а для кота – очищення”. (19 липня, переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс)
- «До нового навчального року не поспішайте купувати контурні карти. Це просто безглуздо». (5 серпня, переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс)
- «Взяли б ми Харків, то очевидно, що там у них основний центр логістики та постачання! Зтерти це з лиця землі! Попередити цивільних, сказати їм: «У вас є 24, 48 годин!» Після цього ми починаємо знищувати місто квартал за кварталом». (25 жовтня, переклад експерта з медіа-моніторингу Френсіса Скарра)
- «Те, що відбувається в Україні, в Україні не залишиться. Йде священна війна. Ми воюємо за саме право людського роду існувати у своєму первісному стані, задуманому Творцем. Ті [українські] дурні, які намагаються боротись – вони борються не проти нас, вони воюють з Богом. У разі їхньої перемоги їхній кінець один. Коли я кажу, що або ми переможемо, або весь світ буде перетворений на попіл, це також має інший зміст. Як може продовжувати існувати людство, яке бореться проти Бога? … Якщо вдуматися в те, що відбувається, – це сатанізм. Вони біси, по-іншому це не скажеш. Треба розуміти: ігри закінчилися, якщо ми маємо справу зі слугами Князя Тьми, якщо ми маємо справу з диявольським походженням, про які переговори може йти мова? З ким ми говоримо? Які переговори ви можете вести з сатаною? … Новий Содом і Гоморра чекають Господнього суду». (17 грудня 2022, переклад експертки з медіамоніторингу Джулії Девіс)
|Головна редакторка російського державного телебачення Маргарита Симонян та інші пропутінські діячі чи чиновники – “Загрозлива риторика набуває поширення в Росії, допоки її сили освоюються в Україні” – Washington Post (13 квітня, 2022)
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- “На державному телебаченні військовий аналітик підсилив думку про необхідність перемоги Росії та закликав створити концентраційні табори для українців, які виступають проти вторгнення. Через два дні голова комітету з оборони в нижній палаті парламенту заявив, що на “перевиховання” українців знадобиться 30-40 років.”
- Головна редакторка телевізійної мережі RT охарактеризувала “рішучість українців захищати свою країну як ‘колективне божевілля.’ Ми не випадково називаємо їх нацистами”, – сказала Маргарита Симонян, яка також очолює кремлівську медіагрупу, що керує інформаційними агентствами “Супутник” і РИА Новости. ‘Те, що робить вас нацистами, — це ваша звіряча натура, ваша звіряча ненависть і ваша звіряча готовність виривати очі дітям на основі національності.’”
- “Наприкінці березня голова Слідчого комітету Росії розпочав перевірку, чи ‘підручники для українських учнів орієнтовані на дітей, які ненавидять Росію та російську мову’ та ‘перекручують історію.’
|З підручників видавництва «Просвещение» прибирають згадки про Київ та Україну – Медіазона (23 квітня, 2022)
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- Анонімний співробітник російського освітнього видавництва «Просвещение» каже, що перед ними «стоїть завдання зробити так, ніби України просто не існує. …Набагато гірше, коли у підручнику просто немає згадки про країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити в те, що розповідають про неї з телевізора».
- Видавництво може «згадувати, як [Росія] рятувала Київ, але говорити про будь-яку самостійність України як країни вже не можна».
|Карен Шахназаров, експерт і кінорежисер – “‘Милосердя не буде’ рупор Путіна попереджає про ‘концтабори, стерилізацію’” – експерти з російського державного ТБ каналу Росія 1 та Express (4 травня, 2022, та стаття 5 травня, 2022)
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- Противники “букви Z” повинні “зрозуміти, що якщо вони розраховують на милосердя, то ні, милосердя для них не буде. Все стало дуже серйозно. В даному випадку це концтабори, перевиховання, стерилізація.’”
|Російський політолог Сергій Міхєєв – російський державний Перший телеканал – переклад Френсіса Скарра з BBC Monitoring (8 травня 2022 р.)
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- “Україна перебуває в полоні натхненої нацистами “неоязичницької” релігії, заснованої на насильстві.”
- “Криваве язичництво” було засноване українськими “спільниками нацистів” під час Другої світової війни, а потім культивувалося діаспорою в США.”
|Колонка журналістки Вікторії Нікіфорової – “Настав час повторити” – РИА Новости (9 травня, 2022)
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- “На сході України тривають бої. Нацисти катують і вбивають жителів окупованих територій.”
- Росія визначається як “соціальна гармонія – важкодосяжна, але абсолютно реальна”
- Українська спецоперація стала “війною за мир” Росії. І не тільки в Росії, а й за мир у всьому світі.”
| UPDATED Марія Захарова, офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії – Захарова – дописи Захарової у Telegram – Telegram (3 червня 2022 – 29 грудня 2022)
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- Мінські домовленості – це був шанс для Києва зберегти українську державу. Зеленський, який веде західники, від нього прилюдно відмовився. Другий такий шанс київському режиму не випаде. (3 червня)
- Російська армія “бореться з нацизмом, тепер уже з неонацизмом, звільняючи Україну від неонацистського панування, яке в останні десятиліття там підживлювали “західні партнери”. (22 червня)
- “Продовжується політика примусової українізації та переслідування всього російського.” (22 червня)
- Мінські домовленості, підписані Росією та Україною перед 2022 роком під час переговорів щодо закінчення війни на Донбасі були “шансом для Києва зберегти українську державу. Зеленський, яким керують західняки, прилюдно відмовив [Путіну]. Київський режим не отримає другого шансу.” (3 липня)
- «Все, що залишилося київському режиму, характерними рисами якого давно стали продажність, злість, аморальність, недоумство та біснуватість. Ідуть на дно, гордовито піднявши середній палець, що став їх ганебним символом.» (24 жовтня 2022)
- «Історія цих місць, як і вся історія України, є невід’ємною від російської, а будь-які спроби київського режиму її переписати приречені на провал.» (29 грудня 2022)
|Алєксандр Єгорцев, спеціальний кореспондент телеканалу «Спас», який примикає до Російської православної церкви і мав понад 1 мільйон підписників до того, як його заблокував YouTube і переніс його обліковий запис на російську версію, RuTube – Козяча Морда. Сатанізм та окультизм стали ідеологією українських нацбатів – РИА Новости (3 червня, 2022)
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- Алєксандр Сєргєєвіч Ходаковський, командир російського батальйону «Восток», порівнює цю [хибно стверджену] поведінку з «окультизмом», яка була «дуже сильно розвинена у нацистській Німеччині. І тут ми бачимо гідних спадкоємців. Те, що вони роблять, несумісно з християнською вірою та православ’ям. Це бузувірство. …»
- Протоієрей Олександр Новопашин вважає, що «суть звернення до сатанізму – це відкидання християнства і спроба вдатися для вирішення своїх завдань до допомоги надприродних сил – природних божеств, енергій або сутностей, які нібито допомагають здобути владу. Хтось називає ці темні сили сатаною чи дияволом, хтось говорить про слов’янських богів, наприклад, Перуна, Вотана, Одина тощо. Тепер мало хто сумнівається, хто експортував, підгодовував і заохочував нацизм у сучасній історії України”.
|Дмітрій Рогозін (генеральний директор державної корпорації космічної діяльності “Роскосмос”, колишній депутат Держдуми) – допис у Telegram-каналі (13 червня, 2022)
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- “Взагалі те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків.”
|Кіріл Стремоусов, заступник голови російської адміністрації в окупованому Херсоні, Україна – дописи Стремоусова в Telegram – Telegram (29 червня – 21 жовтня, 2022)
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- Херсон “йде в Росію і в найближчому майбутньому ми повернемо собі нашу Батьківщину, з якої ми всі родом. Херсонська область ніколи не повернеться у середовище нацизму, розпусти та цинізму.” (29 червня)
- «Армія РФ, заманюючи укронацистів, що втратили розум, у вогневі мішки, продовжує очищати планету від фашизму». (15 жовтня)
- «Результат цієї компанії – не боротьба за Україну, а знищені та зруйновані долі мільйонів українців». (21 жовтня)
| Рогозін – дописи Рогозіна у Telegram – Telegram (26-27 червня 2022)
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- Нинішня Україна – це “виблядське формування Біловезької змови, де україська партноменклатура відгризла “шматок незалежності” разом із Кримом, трьома військовими округами та промисловим Донбасом. Більше того, українська еліта страхом та кров’ю придушили російський рух та російську культуру, позбавили корінне в Україні російське населення права говорити рідною мовою… Українська еліта – це зрадники… Немає прощення зрадникам та зраді!” (26 червня 2022)
- Територія Калінінграду та Балтії – це “[російська] земля. І жодним реваншистським та малограмотним виродкам не поставити це під сумнів. Свою рідну землю захищатимемо. Горе та люта смерть тим, хто спробує розв’язати агресію проти Росії.” (27 червня 2022)
|Василь Фатігаров, російський військовий експерт – Уривки з ефіру російського державного телебачення – переклад Френсіса Скарра з BBC Monitoring (30 червня 2022)
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- Росія “має провести велику методично грамотну і ретельно виважену роботу з денацифікації України… Мені подобається таке образне порівняння фашизму України з раковою пухлиною. [Росія] зараз працює як хірург. І коли хірург вирізає ракову пухлину, то поки він її вирізає – вона розростається. І коли він її зачищає, він має ще й певну кількість здорової тканини вичистити, щоб, не дай Бог, потім нічого не залишилося і не виросло знову. І ця фашистська зараза така сама! Тобто, якщо частина цього десь залишиться, вона обов’язково знову почне рости. Тому [Росія] дуже чітко, дуже жорстко буде зачищати цю територію і добиватись того, щоб ця фашистська зараза більше ніде не розросталася”.
|Російський політолог Михайло Маркелов – Уривки з ефіру російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (13 липня 2022)
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- Росія повинна “серйозно задуматися над ліквідацією нацистського керівництва [України], включаючи не лише Зеленського та його оточення, а й Верховну Раду [парламент] і весь уряд, який зараз здійснює абсолютний геноцид проти власного народу”
- “Нагадаю вам слова президента Росії, які він виголосив 24 лютого: “Ви хотіли декомунізації? Ви її отримаєте.”
- “Спочатку ми просто планували звільнити лише жителів Донбасу і Донбас від нацистського ярма, але після поставок зброї від Заходу, якщо, не дай Бог, американці доставлять ракети, які можуть долати 300 кілометрів, то нам тоді взагалі не можна буде зупинятися.”
|Симонян – Уривки з ефіру російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (19 липня 2022)
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- “Україна, у тому вигляді, в якому вона була, не може продовжувати своє існування. Не буде тієї України, яку ми знали багато років”.
|Ніколай Корсаков – Хрещення Русі та спецоперація в Україні: що спільного? – Газета (28 липня, 2022)
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- Для укронацистів не існують моралі, вони не мислять такими категоріями і не бояться за свої злочини кари божої. Багато хто з укронацистів — відкриті сатаністи і послідовники людиноненависницьких культів, які приносять жертви і ритуальні вбивства, роблять висновок експерти.
|Голова комітету Держдуми з оборони Андрєй Карталов – Уривки з ефіру російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (1 серпня, 2022)
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- Україну «треба відновлювати, будувати з нуля, але найбільша проблема сьогодні — це люди. Є й діти. А діти – це та категорія, яка найбільше постраждала від бандерівських нацистських покидьків, які просто промили їм мізки… Треба з дітьми розібратися, можливо, в наших суворовських, нахімовських кадетських училищах можна було б зробити додатковий набір і відправити цих дітей туди. Можливо, московським вищим навчальним закладам та іншим країнам варто зарезервувати додаткові місця для студентів, які могли б розміститися на бюджетній основі, у безкоштовних гуртожитках. Сьогодні вони не можуть нічого заплатити за навчання. Тим не менш, ми повинні це зробити, тому що тоді люди повірять, Росія – це серйозно, це надовго, це назавжди».
|Російський журналіст і військовий експерт Ігор Коротченко – Уривки з ефіру російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (5 серпня 2022)
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- «Україна є частиною історичної Росії. Такої держави як України ніколи не існувало. Ті політичні еліти України зробили вибір перетворити її на проект «анти-Росія» – такі держави не мають права на існування з точки зору національних інтересів нашої країни. Ні Захід, ні Сполучені Штати не можуть вплинути на волю та рішучість керівництва нашої країни та нашого народу зробити так, щоб така загроза ніколи не існувала в нашій історії з території країни, яка нині називається Україна».
|Радянсько-російський режисер Микита Міхалков – уривок з виступу щодо української мовою – переклад експерта з медіа-моніторингу Максима Бородіна (26 серпня 2022)
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- «Українська мова стала образом русофобії… Тобто ті словосполучення, які ми чуємо в українській транскрипції та вимові, вони для нас і для світу в принципі і для них самих є формулюванням ненависті до Росії!»
|Російський найманець Ігор Мангушев – виступ на тему російсько-української війни – переклад журналіста Дениса Казанського (28 серпня, 2022)
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- [тримаючи в руці череп] «Ми живі, а цей хлопець уже мертвий. Нехай горить у пеклі. Йому не пощастило. Ми зробимо з його черепа кубок. Ми не воюємо з людьми з крові і плоті, ми воюємо з ідеєю, з ідеєю України як антиросійської держави. Миру бути не може. Треба деукраїнізувати Україну. Треба повернути наші руські землі… Це трагедія українських воїнів. Нам байдуже, скільки ми маємо їх убити. Якби ми воювали з людьми, ми могли б укласти з ними мир. Але ми воюємо з ідеєю, тому всіх носіїв ідеї треба вбити. Як цей хлопець, напевно, не хотів лежати біля «Азовсталі».
|Путін – звернення президента Російської Федерації (21 вересня, 2022)
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- Громадяни Росії можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої Батьківщини, наша незалежність і свобода будуть захищені – повторюю – всіма доступними нам системами».
- «Ми знаємо, що більшість людей, які проживають на звільнених від неонацистів територіях, а це насамперед історичні землі Новоросії, не хочуть жити під ярмом неонацистського режиму».
|Путін – Мітинг-концерт «Вибір людей. Разом назавжди» (30 вересня, 2022)
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- «Я не можу не повернутися до того часу, коли утворювався Радянський Союз, коли Росія створювала сучасну Україну. Саме Росія створила сучасну Україну, передавши їй значні землі, історичні землі Росії разом з народом, якого ніхто не питав, де і як вони хочуть жити, яким бачать майбутнє своїх дітей і в якій країні. Те ж саме було, коли Радянський Союз розпався».
- «Лише сучасна Росія надала право вибору жителям ЛНР, ДНР, Запоріжжя та Херсона. Люди прийшли на референдум і зробили свій вибір – бути зі своєю історичною батьківщиною – Росією».
|Путін – Підписання договорів про приєднання до Росії Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херонської областей (30 вересня, 2022)
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- «Це невід’ємне право людей. Воно засноване на нашій історичній спорідненості, і саме це право вело до перемоги покоління наших попередників, тих, хто століттями будував і захищав Русь, починаючи з часів Стародавньої Русі».
- «Немає нічого сильнішого, ніж рішучість мільйонів людей, які за своєю культурою, релігією, традиціями та мовою вважають себе частиною Росії, чиї предки століттями жили в одній країні. Немає нічого сильнішого за їхню рішучість повернутися на справжню історичну батьківщину.
|NEW Андрій Сидоров, заступник декана світової політики Московського державного університету – Уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіамоніторингу Джулії Девіс (9 жовтня 2022)
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- «Треба дочекатися слушного моменту і викликати міграційну кризу в Європі з новим напливом українців… Я вважаю, що найвигідніше це зробити в новому році, під весну, тому що тоді ситуація почне загострюватися з точки зору економічної та соціальної напруги в Європі. Тому до ситуації, в якій ми зараз переживаємо, слід ставитися раціонально, а не емоційно. І обґрунтування таке: України як нації не повинно бути.»
|Проросійський лідер Донецької «народної республіки» Павло Губарєв – Уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (11 жовтня, 2022)
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- «Це російські люди, одержимі дияволом. Ми приходимо, щоб переконати їх, а не вбити. Але якщо ви не хочете, щоб ми змінили вашу думку, ми вас вб’ємо. Ми вб’ємо вас стільки, скільки доведеться. Ми вб’ємо 1 мільйон або 5 мільйонів; ми можемо знищити вас усіх, доки ви не зрозумієте, що ви одержимі, і вас потрібно вилікувати. Зеленський там головний одержимий, він справді диявольське породження. Він Гітлер 2.0 з його шаленим націоналізмом, з тією шаленою русофобією, з образами жінки, яка ріже горло, вони одержимі кров’ю сатаністи з точки зору християнської думки. Зі світської точки зору, це антисистемні ліберальні споживачі, дурні люди, які не можуть зрозуміти, що відбувається».
|Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов – Уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (19 жовтня, 2022)
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- «Якщо у вас немає ні води, ні каналізації, ми прогнозуємо потік біженців до західних кордонів, чи не так? Тому що вижити неможливо. Немає ні опалення, ні води, ні каналізації, ні світла. Не можна приготувати їжу, немає де зберігати продукти, немає можливості перевезти їжу… Як жити в країні, де нічого не працює?»
|Антон Красовський, тодішній директор мовлення RT (як повідомляється, відсторонений після цієї заяви) – уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (23 жовтня, 2022)
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- «[Українських дітей] треба було топити в [річці] Тисині, саме там, де каченя плаває. Просто втопіть тих дітей, утопіть їх прямо в Тисині… Хто каже, що їх окупували москалі, викидайте їх у річку сильною підводною течією… Там, усяка хатинка, там маса жахливих, жахливих маленьких хат, вони ж гадять по всіх Карпатах. Карпати – це огидно, там кожна хата називається «смерекова хата». І от прямо в ці хати їх запихати і спалити… [України] взагалі не повинно бути».
|Владлен Татарський, прокремлівський блогер і військовий кореспондент – Інтерв’ю з ведучим російського державного телебачення Сергієм Марданом – переклад експертки з медіа-моніторингу Джулії Девіс (23 жовтня, 2022)
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- «Які українці? Я раптом це зрозумів. Українець – це росіянин, який захворів. Він, як трансвестит, народився чоловіком, потім щось трапилося, він зробив операцію, вирішив стати жінкою і жити як одна. Одягає сукню, перуку, намазує губи і йде так по всьому місту. Виглядає це дещо дивно, думаєш: це чоловік? Це чоловік – ні, це жінка. Українець – це російський духовний трансвестит, який намагається втиснутися в чужу шкуру. Мене завжди цікавило: коли був цей момент, коли вони зі здорової російської людини, скажімо, південноросійської людини, перейшли в тотальну шизофренію. Майбутнє України, тих людей, які там живуть, це те, що вони російські люди і вони повернуться до свого нормального стану».
- «Коли ми переможемо в Україні, майбутнє цих людей полягатиме в тому, що це російські люди, які вилікувалися від свого божевілля, свого духовного трансвестизму і повернулися до нормального стану».
- Щоб повернути все назад, усі ці пам’ятники [Голодомору] мають бути знищені, і всі ті культові місця, усі монументи, встановлені після 1991 року, які пов’язані з незалежністю України чи її новою та переробленою історією, мають бути повністю знищені».
- Тоді Сергій Мардан каже: «Неможливо перемогти українство як ідею, якщо не формулювати контр-ідею… [Олександр] Дугін стократ правий, коли каже, що для того, щоб перемогти Україну, потрібно перемогти Україну в собі. Ця агресивна, фашистська, людиноненависницька ідеологія західного лібералізму має бути викорінена в усіх її формах. Їх незліченна кількість, ними пронизане все наше життя. Ми повинні їх знищити тут. І тільки тоді ми переможемо».
|NEW Олег Карпович, директор Інституту сучасних досліджень Дипломатичної академії МЗС Росії – «На шляху до реальної денацифікації» – (25 жовтня 2022)
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- «Запобігти новим кривавим кризам у російсько-українських відносинах стане можливим лише тоді, коли вдасться стерти зі свідомості українців сліди спільних зусиль колективного Заходу та його місцевих пособників наткнути братів-слов’ян один проти одного. Для цього, по-перше, на нових російських територіях необхідно створити привабливу альтернативу, очищену від спадщини понад тридцятирічної окупації – продемонструвати тим жителям України, які не піддалися пропаганді, що вибір у користь майбутнього, звільненого від токсичного «українства», завжди можлива.»
- «Визволення українського народу означає комплексну та ефективну протидію деструктивним міфам, що дало змогу наділити нащадків бандерівців додатковими аргументами на користь знищення російськомовного «унтерменша». Ми звільняємо не тільки території, а й уми, які неодноразово отруювала русофобська влада країни.»
|Помічник секретаря Ради безпеки Росії Алєксєц Павлов— Що варять у «відьомому казані». В Україні набули сили неоязичницькі культи— Federal AIF (26 жовтня, 2022)
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- «Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі більш нагальним проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її “повної де-шайтанізації”».
|NEW NEW Петр Акопов, російський пропагандист – «Почався новий етап демонтажу України» – РІА Новини via DISCRED.RU (10 листопада 2022)
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- «Нам потрібно повернути Україну до її природного стану частини російського світу.»
- «Вся нинішня українська еліта і нинішня держава Україна приречені.»
- «Ми не допустимо, щоб покоління українців і південноросів і далі виховувалися в запереченні власної російськості і в ненависті до Росії. Нинішня Україна несумісна з Росією – ні з історичною (бо вона є її частиною), ні з майбутньою, бо її використають проти нас.»
|NEW Дмитро Стешин, військовий кореспондент – Уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіамоніторингу Джулії Девіс (19 листопада 2022)
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- «Ці люди [українці] сформували себе, свою ідентичність на запереченні всього московського. Це жахливе відхилення, тому що в основі лежить їхнє заперечення самих себе. Тому не можна вважати їх людьми з повноцінною мораллю і нормальним психічним апаратом. Мені це стало зрозуміло давно, коли я придумав термін «криптобандерівці». Нам там нікого звільняти не треба. Треба забрати наше і зробити так, щоб вони боялися навіть подумати про те, щоб дихати не так у бік Росії… Побачимо, яке гарне життя ми їм створимо і як вони захочуть знову переосмислити свою ідентичність».
|NEW Борис Чернишов, депутат Держдуми – Уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіамоніторингу Джулії Девіс (19 листопада 2022)
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- «Ці удари у відповідь – і вони у відповідь – це вияв нашої ненависті, нашої святої ненависті. Сидітимуть і без газу, і без світла, і без усього іншого. Якщо київський режим обрав шлях військових злочинців, вони там мають мерзнути і гнити.»
|NEW Ростислав Іщенко, політолог – Інтерв’ю з ведучим російського державного телебачення Сергієм Марданом – переклад експертки з медіамоніторингу Джулії Девіс (27 листопада 2022)
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- «З моєї точки зору, поки Україна продовжує існувати в будь-якій формі, буде існувати і загроза для Росії. Зрозуміло, що загрозу становить не тільки Україна, але Україна є прямою, постійною загрозою. Можна мати справу з угорцями, поляками, американцями, мексиканцями чи ким завгодно, навіть з пінгвінами в Антарктиці, але ні про що не можна домовитися з росіянами, які називають себе українцями на підставі відкидання всього російського. Це есхатологічний ворог. Тому, на мій погляд, я не знаю, чи залишиться [Україна]… Я вважаю, що потрібно прикласти всі зусилля, щоб про неї не залишилося навіть згадки.»
- Потім телеведучий Мардан каже: «Я вважаю, що це раціонально для всіх: і для нас, і для громадян колишньої Української Радянської Республіки, і навіть для європейців, якщо можете в це повірити. Навіть полякам було б вигідно, щоб України не було. Було б набагато мирніше для всіх… Зараз варвари на наших західних кордонах. Йде важкий похід проти варварів.»
|NEW Юрій Кот, провладний експерт – Уривки з російського державного телебачення – переклад експерта з медіамоніторингу Френсіса Скарра (11 січня 2023)
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- «Такі люди перейшли на темну сторону і виявляють себе русофобами, тому говорити з ними по-людськи просто марно. Вони вороги, просто вороги… Дітей ворога можна перевиховати, а самого ворога треба знищити!»
|NEW В’ячеслав Молотов, депутат Держдуми – Уривки з російського державного телебачення – переклад експертки з медіамоніторингу Джулії Девіс (16 січня 2023)
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- «Здебільшого це есхатологічний конфлікт. Це не конфлікт між росіянами та українцями, який є абсолютно штучним. Ми один народ. Це конфлікт добра і зла, світла і темряви… Війна – жорстока річ. Водночас ми сильніші за [українців], тому що ми люди, а там вони здебільшого нелюди.»
ЗОБРАЖЕННЯ: Реакція людей, коли вони зібралися біля братської могили в місті Буча, на північний захід від столиці України Києва, 3 квітня 2022 року. (Фото Сергія Супінського/AFP через Getty Images)
Про авторку
Клара Епт – студентка другого курсу бакалаврату в коледжі мистецтв і наук Нью-Йоркського університету та помічниця редактора у Just Security.