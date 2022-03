by Francine Hirsch

(This article is also available in English here.)

(Ця стаття також доступна українською мовою тут.)

Дипломаты и юристы в последние дни говорят о созыве международного трибунала по Нюрнбергскому образцу или чего-то в этом роде, чтобы засудить президента России Владимира Путина и его ближайшее окружение за ведение агрессивной войны против Украины. И это правильно.

Мир наблюдал за грубым вторжением в режиме реального времени и отслеживал бесчисленные нарушения международного права российскими военными, от сброса кассетных бомб в густонаселенных районах до отказа открыть настоящий гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Мир также слышал, как Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров манипулируют языком международного права для проведения пропагандистской кампании в своей стране.

Циничное использование Путиным языка международного права для защиты незаконных действий при угрозе суверенитету других государств не является ничем новым. Мы видели это во время вторжения и аннексии Крымского полуострова в 2014 году, которые Путин также назвал гуманитарной интервенцией. После этого шага Государственная Дума России приняла закон, подтверждающий верховенство российского права над решениями международных судов. Западные наблюдатели в то время отмечали, что это был «еще один шаг Кремля в сторону от системы международного права и правил, действовавших со времен Второй мировой войны».

Что не всегда признается, так это жизненно важная роль, которую Россия, или, точнее, Советский Союз, сыграл в первую очередь в создании этой послевоенной системы международного права, включая, в частности, преступление агрессии. Когда теперь юристы-международники и политики призывают к созданию «еще одного Нюрнберга» (будь то в форме трибунала на базе ООН, гибридного или многонационального трибунала), может быть полезно вспомнить историю первого из Нюрнбергских процессов. Международный военный трибунал (МВТ) с ноября 1945 г. по октябрь 1946 г. часто обсуждается как триумф «западных идеалов» или как «американское изобретение». На самом деле Нюрнберга вообще бы не было, если бы не настойчивость Советского Союза.

Призыв к специальному международному трибуналу

Советский Союз поднял вопрос о нацистской преступности в начале войны, что было вызвано жестокостью нацистского нападения и оккупации в таких местах, как Харьков (Kharkiv) и Киев (Kyiv). В апреле 1942 года министр иностранных дел Вячеслав Молотов опубликовал свою «Третью ноту о зверствах немцев», в которой приводил доказательства того, что поджоги деревень и массовые убийства мирных жителей были частью преднамеренного немецкого плана. Шесть месяцев спустя, в октябре 1942 года, Молотов публично призвал к созыву «специального международного трибунала» и предложил всем заинтересованным правительствам сотрудничать в привлечении к ответственности Адольфа Гитлера, Германа Геринга, Рудольфа Гесса и других нацистских лидеров.

Соединенные Штаты и Великобритания не спешили принимать идею специального международного трибунала. Представители правительства США были обеспокоены репрессиями против американских военнопленных. Британские официальные лица утверждали, что преступления нацистских лидеров были слишком серьезными для судебного разбирательства, и вместо этого настаивали на назначении наказания указом исполнительной власти без судебного разбирательства.

Так что Советы пошли своим путем. Они не присоединились к находящейся в Лондоне Комиссии Организации Объединенных Наций по военным преступлениям (КВП ООН), которая узко определяла «военные преступления» как преступные действия, «нарушающие законы и обычаи войны», изложенные в Женевской и Гаагской конвенциях. Вместо этого Советы создали свою собственную комиссию по военным преступлениям — Чрезвычайную государственную комиссию. Они собрали доказательства зверств нацистов по всему Советскому Союзу и начали свои собственные судебные процессы по военным преступлениям, такие как Краснодарский процесс в июле 1943 года и Харьковский процесс в декабре 1944 года.

Советские юристы

Но это далеко не вся история, поскольку даже когда Советский Союз разработал свой собственный подход к правосудию военного времени, советско-еврейский юрист Арон Трайнин своими работами существенно повлиял на международную дискуссию о военных преступлениях. Самое главное, Трайнин утверждал, что лидеры государства могут и должны нести индивидуальную уголовную ответственность за планирование и ведение несправедливой захватнической войны.

Кем был Трайнин? Как его идеи о военных преступлениях приобрели значение в Советском Союзе и за рубежом?

Арон Мойша Трайнин родился в еврейской купеческой семье в 1883 году в городе Витебске в Черте Оседлости (современная Беларусь). Он окончил Московский университет в феврале 1909 года и остался при его уголовно-правовом факультете. Трайнин не вступил в Коммунистическую партию, но после 1917 года умело и охотно служил новому правительству.

Идеи Трайнина получили поддержку в Советском Союзе отчасти из-за его связей с Андреем Вышинским, с которым он познакомился в Московском университете. Вышинский, родившийся в польской католической семье в Одессе и получивший юридическое образование в Киевском университете, вступил в ряды большевиков в 1920 году. Он поднялся по партийной лестнице, занимая различные должности и отличившись как государственный обвинитель. Он наиболее известен своей ролью главного обвинителя на Московских процессах 1936–1938 годов — крупных показательных процессах, которые Сталин использовал для устранения своих политических врагов.

В начале 1930-х годов Трайнин и Вышинский работали в Московском юридическом институте. Когда в 1934 году Советский Союз вступил в Лигу Наций, Трайнин работал с Вышинским над определением советского подхода к международному праву.

В середине 1930-х Трайнин написал две книги — «Уголовная интервенция» (1935 г.) и «Защита мира и уголовный процесс» (1937 г.), в которых критиковал Лигу Наций за то, что она не взялась за решение проблемы предотвращения «агрессивной войны». Трайнин признал, что пакт Бриана-Келлога 1928 года был важным шагом вперед, но утверждал, что он не зашел достаточно далеко. Подписанты отказались от войны «как инструмента национальной политики», но не сделали ведение войны наказуемым преступлением. Трайнин закончил свою книгу 1937 года призывом к созданию международного уголовного суда, чтобы совершить суд над «лицами, нарушающими мир». Вышинский присоединился к этой работе как ее редактор и написал предисловие, в котором предложил, чтобы все действия, «посягающие на мир», стали предметом новой международной уголовно-правовой конвенции.

Призыв Трайнина и предложение Вышинского, сделанные в то время, когда Гитлер готовился к походу на Европу, а Сталин начал свой Большой террор, поначалу остались без внимания.

Ответ на вторжение Германии

В 1940 году Вышинский стал заместителем министра иностранных дел. Два года спустя, столкнувшись с неотложным вопросом расследования военных преступлений нацистов, Вышинский обратился к Трайнину.

Для Трайнина безжалостность нацистов по отношению к гражданскому населению и неспровоцированное вторжение в суверенные государства, казалось, требовали переосмысления закона. Он поднял вопрос об уголовной ответственности, задав несколько важных вопросов: какие действия государства в военное время могут считаться наказуемыми преступлениями по международному праву? Что международное право может сказать о зверствах, совершенных во время агрессивной войны? Какие санкции могут быть применены к руководителям «бандитского» государства, вторгшегося в другие страны и «издевавшегося над принципами и нормами, признанными цивилизованным человечеством», преследуя «хищные цели»?

Ответы Трайнина, изложенные в отчете для министерства иностранных дел в июле 1943 года, а затем обнародованные за границей, коренным образом определили подход союзников к военным преступлениям.

Трайнин утверждал, что размах войны был настолько ошеломляющим, а преступления нацистов против гражданского населения настолько шокирующими, что было бы «немыслимо не привлекать виновных к ответственности». В то время как немецкое государство должно столкнуться с политическими репрессиями и экономическими санкциями за эти преступления, уголовную ответственность, по его мнению, должны нести отдельные преступники на всех уровнях.

Отвергая заявление о «приказах начальства», которое до сих пор было стандартной защитой в международном праве, Трайнин утверждал, что рядовые солдаты, убивающие мирных жителей «по приказу начальства», виновны так же, как и те, кто делает это «по собственному желанию». Но Трайнин настаивал на том, что наибольшая степень уголовной ответственности ложится на руководителей Германии. Здесь он обратил особое внимание на Гитлера и его министров, руководство нацистской партии, нацистские власти на оккупированных территориях, верховное командование Вермахта и германских финансово-промышленных магнатов, отметив их «грубые нарушения принципов международных отношений и человеческой этики.”

Наиболее важно то, что Трайнин утверждал, что нацистских лидеров следует судить не только за преступления, совершенные в ходе войны, но и в первую очередь за развязывание агрессивной войны. Здесь Трайнин ввел термин «преступления против мира» и определил его как: акты агрессии, пропаганда агрессии, заключение международных соглашений с агрессивными целями, нарушение мирных договоров, провокации, призванные разжечь конфликт между странами, терроризм и поддержка пятой колонны. Он повторил призыв Молотова к созданию специального международного трибунала. И предложил включить в новую международно-правовую конвенцию «преступления против мира».

Распространение советских представлений о преступлении агрессии

Советские лидеры освещали ключевые идеи Трайнина в радиопередачах и информационных бюллетенях. Затем, в июле 1944 г., они выпустили доклад Трайнина в виде книги «Уголовная ответственность гитлеровцев». В качестве редактора вновь фигурирует имя Вышинского. Время здесь было всем. К концу весны 1944 года Советский Союз отвоевал большую часть юга России и Украины, а немецкие войска полностью отступили. Тем летом Красная Армия начала свое самое амбициозное наступление за всю войну, отвоевав Белоруссию и войдя в Польшу. Советы настаивали на созыве специального международного трибунала.

Книга Трайнина вскоре попала в Лондон, где ее перевели на английский язык, и члены КВП ООН обсудили ее. Его поддержали некоторые члены комиссии, такие как чехословацкий юрист Богуслав Эчер, который также считал, что агрессивная война является главным преступлением, и все больше разочаровывался в более консервативном подходе КВП ООН. Используя терминологию Трайнина, Эчер настаивал на том, что «подготовка и развязывание нынешней войны должны быть наказаны как преступление против мира».

Таким образом, в международно-правовой лексикон вошел термин «преступления против мира», который оказал глубокое влияние на послевоенное правосудие. В конце октября Эчер представил КВП ООН подробный отчет о книге Трайнина. Этот отчет был разослан делегатам, многие из которых вернули его своим правительствам. Через пару недель анализ Эчера был направлен в Государственный департамент США. Вскоре после этого Государственный департамент оценил книгу Трайнина и отправил ее вместе с анализом Эчера в Белый дом.

В начале января 1945 года два юриста из Отдела специальных проектов военного министерства, подполковник Мюррей Бернейс и его коллега Д. У. Браун, написали секретный отчет для президента США Франклина Делано Рузвельта, в котором рассматривался вопрос о том, является ли начало Второй мировой войны преступлением, за которое лидеров Оси можно было судить и наказать. Они пришли к выводу, что это так. Они признали, что это мнение полностью расходится с существующей политикой США, но события в Европе требовали, чтобы международное право развивалось «по мере роста и развития общественного сознания».

По словам Бернейса и Брауна, независимо от прежних взглядов на этот предмет, «неоспоримо, что развязывание агрессивной войны сегодня осуждается подавляющим большинством человечества как преступление». В подтверждение своей позиции они ссылались на «советский взгляд» и обсуждали концепцию Трайнина о «преступлениях против мира». Они пришли к выводу, что официальное заявление союзных правительств о преступности агрессивной войны «стоит на прочных основаниях» и само по себе приобретет силу «действующего международного права».

Идеи Трайнина прижились и сыграли важную роль в развитии нового свода международного права.

Послевоенное правосудие

После победы союзников в мае 1945 года, когда американские и британские лидеры пришли к идее создания специального международного трибунала, Трайнин был одним из двух представителей, которых Советы отправили в Лондон для составления Лондонского соглашения и Нюрнбергской хартии. Он и Иона Никитченко (который позже станет советским судьей в МВТ) в течение лета вели переговоры с представителями США, Великобритании и Франции. «Преступления против мира» были одной из трех категорий преступлений, изложенных в статье 6 Хартии, наряду с военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Представители четырех основных союзных держав происходили из разных политических систем с разными правовыми традициями. Но при разработке Лондонского соглашения и Нюрнбергской хартии они нашли точки соприкосновения. Обвинение в «преступлениях против мира» стало стержнем всего процесса и существенно сформировало нюрнбергскую модель правосудия.

Россия сегодня

Какое отношение все это имеет к призыву к новому Нюрнбергскому трибуналу, чтобы привлечь российских лидеров к ответственности за вторжение в Украину? Имеет ли значение, что Советский Союз помог создать нюрнбергскую модель правосудия? Нужно ли нам знать, что именно советский юрист ввел понятие «преступления против мира»? Абсолютно.

Путин начал агрессивную войну с Украиной. Российские военные бомбят школы, больницы и памятники культуры в Херсоне, Киеве, Чернигове, Харькове и других украинских городах — некоторые из тех регионов, по которым Вермахт наносил удары во время Второй мировой войны. Поступают многочисленные сообщения о том, что российские войска умышленно обстреливают пытающихся спастись мирных жителей. Одним словом, российские руководители и генералы совершают преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.

Путин и люди из его ближайшего окружения нарушили международно-правовую систему, которую московские лидеры и юристы помогли создать после Второй мировой войны. Они даже цинично использовали язык Нюрнберга, пытаясь оправдать необоснованные действия, ложно обвиняя украинское правительство в осуществлении «геноцида» русских.

Хотя Международный уголовный суд имеет полномочия расследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Украины, он лишен возможности расследовать преступление агрессии, поскольку Россия и Украина не ратифицировали Римский статут. Вот тут-то и на помощь придет новый Нюрнбергский спец-трибунал — либо созданный по соглашению в ООН, либо созданный независимо несколькими государствами.

Путин, скорее всего, осудит любой подобный трибунал как изобретение Запада. Это что угодно, только не изобретение Запада. Советский Союз тесно сотрудничал с Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, чтобы привлечь к ответственности европейские державы Оси после Второй мировой войны. На самом деле, Советский Союз, руководил процессом. Он настаивал на созыве специального международного трибунала, ввел понятие «преступления против мира» и настаивал на том, чтобы судить нацистских лидеров за некоторые из тех же преступлений, которые сегодня совершают российские лидеры. Полная история МВТ показывает, что Советский Союз способствовал созданию международно-правовых норм и Нюрнбергской модели правосудия. Если Путину предъявят обвинение, и он предстанет перед судом за развязывание агрессивной войны против Украины, отчасти мир будет благодарить Арона Трайнина.

Фото: Арон Трайнин (в центре) во время обсуждения на Лондонской конференции, 1945 г. (Мемориальный музей Холокоста США, предоставлено библиотекой Гарри С. Трумэна. Фотограф: Чарльз Александр)